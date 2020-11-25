Odaköy Göleti'nden ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 352 bin lira gelir hedefleniyor - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapımı devam eden Odaköy Göleti'nin tamamlanmasıyla Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyon 352 bin lira gelir getirmesi hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'deki verimli toprakların su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılıyor.

Açıklamada, su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilerek, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinin doğrudan ve dolaylı artışını sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dursunbey Odaköy Gölet'inin tamamlanmasıyla gölette depolanacak suyla bin 810 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Yıldız, çalışmalarda kazı, enjeksiyon, vana odası ve dipsavak betonarme gömlek imalatlarının tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gövde dolgu imalatı ve dolusavak imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 30,50 metre ve su depolama kapasitesi 662 bin metreküp olan Balıkesir Dursunbey Odaköy Gölet'inin tamamlanmasıyla, 2020 birim fiyatlarıyla dekar başına bin 299 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 352 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz."