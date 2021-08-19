Odaların Desteklediği Meslek Lisesinin Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, sınavla öğrenci kabul eden Teknik ve Anadolu Liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken, MEB, TOBB ve TOBB ETÜ Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 96 oldu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTB) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından desteklenen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Ülke genelinde mesleki eğitime talebin geçen yıla göre yüzde 40 oranında arttığını ifade eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gençlerin meslek liselerine olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün meyvelerini vermeye başladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Protokol kapsamında üç Odamızın desteklediği Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tam doluluk oranına ulaşması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Mesleki eğitime inanarak, desteklediğimiz okulu tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Okulumuza bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de gelecek dönemlerde bu okullarımıza olan ilgi ve desteği artarak devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda bu okullarımızdan mezun olan gençlerimizin sanayicimizin ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inanıyor, projenin oluşmasında emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KAYSERİ