Son Dakika Haberleri: Odaş, Çan-2 Termik Santrali'nden 64 Milyon Dolar Kazanacak

Odaş, Çan-2 Termik Santrali'nden 64 Milyon Dolar Kazanacak

38 dakika önce

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin iştiraki Çan-2 Termik Santrali'nin, 2019'da Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) dolar endeksli satışlarından sağlanacak gelirlerinin asgari 64 milyon dolar olacağı bildirildi.

Odaş, Çan-2 Termik Santrali'nden 64 Milyon Dolar Kazanacak, System.String[]
ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin iştiraki Çan-2 Termik Santrali'nin, 2019'da Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) dolar endeksli satışlarından sağlanacak gelirlerinin asgari 64 milyon dolar olacağı bildirildi.

ODAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, EÜAŞ ile ODAŞ'ın bağlı ortaklığı Çan Kömür İnşaat AŞ arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 2019'da Çan-2 Termik Santrali'nden toplam 1 milyon 244 bin 267,02 megavatsaat elektriğin EÜAŞ'a satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Çan-2 Termik Santrali'nin 2019 yılı dönemi için ABD dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamı asgari 64 milyon dolar, azami ise 70,4 milyon dolar şeklinde olacaktır. Söz konusu ABD dolarına endeksi teşvikli satış mevcut yönetmelik çerçevesinde 7 yıl boyunca devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odaş, Çan-2 Termik Santrali'nden 64 Milyon Dolar Kazanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]