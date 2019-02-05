Odasına Gizli Kamera Koydu, Arkadaşının Yaptığı Hareketleri Herkese İzletti...
11 dakika önce
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hırsızlıkları önlemek için evlerine, iş yerlerine güvenlik kameraları takmaktadırlar.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hırsızlıkları önlemek için evlerine, iş yerlerine güvenlik kameraları takmaktadırlar. Ancak buna rağmen hırsızlar yine yapacaklarından geri kalmıyorlar. Biz de bugün sizlere gizli kameralara yakalanmış en ilginç görüntülerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:18 Kaynak: Youtube
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