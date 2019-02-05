Son Dakika Haberleri: Odasına Gizli Kamera Koydu, Arkadaşının Yaptığı Hareketleri Herkese İzletti...

Odasına Gizli Kamera Koydu, Arkadaşının Yaptığı Hareketleri Herkese İzletti...

11 dakika önce

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hırsızlıkları önlemek için evlerine, iş yerlerine güvenlik kameraları takmaktadırlar.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hırsızlıkları önlemek için evlerine, iş yerlerine güvenlik kameraları takmaktadırlar. Ancak buna rağmen hırsızlar yine yapacaklarından geri kalmıyorlar. Biz de bugün sizlere gizli kameralara yakalanmış en ilginç görüntülerden bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:18 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odasına Gizli Kamera Koydu, Arkadaşının Yaptığı Hareketleri Herkese İzletti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]