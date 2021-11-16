Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Orta Mahallede tek başına yaşayan Şenol Duğan'dan haber alamayan ev sahibi itfaiyeye ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDAN ÇIKTI

İhbar üzerine ev ve çevresinde arama yapan ekipler su kuyusunda inceleme yaptı. Şahsın cansız bedenini su kuyusunda bulan ekipler AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Duğan'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ODASININ DUVARINA YAPIŞTIRILMIŞ NOT BULUNDU

Şahsın odasında yapılan aramada duvara yapıştırılmış vaziyette not kağıdı buldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polis ekipleri şahsın intihar etme şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Duğan'ın evinde beslediği 3 köpek ile 2 kedi ise sahipsiz kaldı.