Üye Girişi
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

16.11.2021 09:27

Tokat'ta yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Cansız beden AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkartılırken, şahsın evinde yapılan aramada duvarda bir not kağıdı olduğu fark edildi. Bu gelişme sonrası şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Orta Mahallede tek başına yaşayan Şenol Duğan'dan haber alamayan ev sahibi itfaiyeye ihbarda bulundu.

Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDAN ÇIKTI

İhbar üzerine ev ve çevresinde arama yapan ekipler su kuyusunda inceleme yaptı. Şahsın cansız bedenini su kuyusunda bulan ekipler AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Duğan'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

ODASININ DUVARINA YAPIŞTIRILMIŞ NOT BULUNDU

Şahsın odasında yapılan aramada duvara yapıştırılmış vaziyette not kağıdı buldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polis ekipleri şahsın intihar etme şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Duğan'ın evinde beslediği 3 köpek ile 2 kedi ise sahipsiz kaldı.

Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

İntihar, Tokat, AFAD, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı 10:26 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor 10:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar 10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
10:26 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe
10:25 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
10:18 Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak         
10:25
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz         
10:18
Marcao: Kendimi kontrol edemedim Marcao: Kendimi kontrol edemedim         
10:10
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak         
09:22
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement