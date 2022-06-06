Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya 'da toprağa verilecek.

Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği belirlendi! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.