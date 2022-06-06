Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği belirlendi! - Son Dakika
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Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği belirlendi!

06.06.2022 13:39

Afyonkarahisar Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi 49 yaşındaki Hulusi Tahir İlgenli'nin kalp krizinden hayatını kaybettiği açıklandı.

Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ

Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği belirlendi! - Son Dakika

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