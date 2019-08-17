Son Dakika Haberleri: Odasında tabancayla intihar etti
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Odasında tabancayla intihar etti

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan Mustafa S. (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Odasında tabancayla intihar etti, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan Mustafa S. (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa S., evdeki odasında yanındaki tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan aile fertleri odaya geldiklerinde Mustafa S.'yi yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa S., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mustafa S.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Orta Mahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
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