Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı Açıklaması

7 saat önce

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı.

Odasında vurulan Müdür olay anını anlattı Açıklaması, System.String[]

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Gürüler, "Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" dedi.


Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı. Omuzundan yaralanan Gürüler, "Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı. Boğuşmasa yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi" diye konuştu.


Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü. - ANKARA

Okul Müdürü, Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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