Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu

21.05.2022 14:44

Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu.

Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdun Ceylan'ın saatlerdir yattığı odadan çıkmaması üzerine durumundan kuşkulanan yakınları içeriye girdi. Ceylan'ın yatağında hareketsiz görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdun Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp birimine kaldırıldı.

Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu - Son Dakika


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