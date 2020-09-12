Son dakika haber... Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor

Son dakika gündem haberi: - Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın ailesi oğullarının eşyaları ile...

- Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor

AMASYA - Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın ailesi oğullarının eşyaları ile donattıkları odada acılarını dindiriyor.

Şehit ailesi kamuflajından günlük kıyafetine, künyesinden, çorabına, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflarına kadar tüm eşyalarına yer verdikleri odanın tavanını Türk bayrağı ile kaplattırırken odasını adeta müzeye çevirdikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyorlar.

"Vatan sağ olsun"

Anne Fatma Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olmasının üstünden 2 yıl geçtiğini, o günden bu yana gözyaşının hiç dinmediğini kaydetti. Evladının yokluğuna dayanmakta güçlük çektiğini anlatan anne Aydın, şunları söyledi:

"Oğlumun acısına dayanamadım. Başa gelen kaderimiz buymuş vatan sağ olsun. Kardeşi adeta bizim için odasını müzeye çevirdi, fotoğraflarını ve kullandığı gündelik eşyalarını odasına yerleştirdim. Tıraş takımlarını, çoraplarını, dolabından çıkan peçetesini bile atmadım, saklıyorum. Çünkü evladımın elleri değdi onlara. Acısı çok büyük oluyormuş. Hiçbir zaman unutamadım. Allah vatanımıza güç kuvvet versin. Ben Süleyman'ımın odasına geçtiğimde onun hayaliyle konuşuyorum, giydiği kıyafetlere dokunup onları seviyorum. Babası ile birlikte özlemimizi hasretimizi bu odada dindiriyoruz."

Baba Niyazi Aydın ise oğlunun odasındaki eşyaları ve fotoğraflarıyla teselli olmaya çalıştığını ifade etti. Niyazi Aydın, "Hepsi, oğlumun kullandığı eşyalar. Kullandığı elbiseleri bile yıkamadık. Özlem duyduğumuz zaman onun kokusunu hissetmek için elbiselerini kokluyoruz. Burada sürekli vakit geçiriyorum. Kendi yanımdaymış gibi hissediyorum, huzur buluyorum. Hep burada durmayı istiyorum. Herkese kapımız açık isteyen evladımızın hatıraları ile süslediğimiz bu odayı ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

"Bir oğlum daha var o da asker, o da bu vatana feda olsun"

Şehit babası olmaktan gurur duygunu ifade eden Aydın, "Amasya Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan bir evladım daha var. O da bu vatana feda olsun. Şehitlerimiz vatan için bayrak için, ezanlarımız susmasın, şanlı bayrağımız inmesin diye şehit oldu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Belediye meclisi kararıyla Şehit Süleyman Aydın Caddesi oldu

Evlerinin bulunduğu sokağın adının belediye meclisi kararıyla Şehit Süleyman Aydın Caddesi olarak değiştirildiğini sözlerine ekleyen baba Aydın, "Daha önce Şeyh Şamil Caddesi olan sokağımızın ismi Şehit Süleyman Aydın Caddesi olarak değiştirildi. Evladımın isminin yaşatılması acımızı bir nebze olsun dindirdi. Emeği geçen başta Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok'a ve encümenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haber... Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor - Son Dakika

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