"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

14 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada bazı sanıkların savunmaları alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada bazı sanıkların savunmaları alındı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu eski hakimler Metin Özçelik, Nalan Can ile tutuksuz sanıklar Osman Kaya, Ufuk Ermertcan, müşteki Coşkun Soysal ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen ile Halük Gedikli ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi İslam Çiçek, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okuduktan sonra savunma için "Odatv davası"na bakan mahkemenin üye hakimi sanık Özçelik'e söz verildi.

Hakkındaki son soruşturmanın açılması kararı ile iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Özçelik, müştekiler Coşkun Soysal, Nedim Şener ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında verdiği kararlar nedeniyle yargılandığını savundu.

Başka suçlardan da yargılandığını hatırlatan Özçelik, siyasi olarak yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle yaklaşık 5 yıldır cezaevinde bulunduğunu öne sürdü.

"Psikolojimi bozuyor"

Sanık Özçelik, "Duruşmalara gelirken kıravat takmamız, takım elbise giymemiz yasak. Bu nedenle spor kıyafetle heyetin karşısına çıkmak durumundayım. Bu durum psikolojimi bozuyor." dedi.

Hakkındaki davada usule aykırılıklar olduğunu da iddia eden Özçelik, kendisinin suç işleme kastıyla hareket ettiğini gösteren delillerin de bulunmadığını ileri sürdü.

Kararlarının hukuka uygun olduğunu ve bu kararların yargısal takdir kapsamında bulunduğunu savunan Özçelik, hayal ve varsayımlarla suç işlemiş gibi gösterildiğini iddia etti.

Eski hakim Nalan Can ise geçici olarak yer aldığı heyette Odatv davası sanıklarından eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutukluluk halinin devamına yönelik verdiği karar nedeniyle yargılandığını öne sürdü.

Verdiği kararın hukuka uygun olduğunu iddia eden Can, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Odatv davasında duruşma savcısı olarak yer alan tutuksuz sanık Ufuk Ermertcan da suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki Coşkun Soysal'ın avukatının beyanının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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