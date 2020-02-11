"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada eski hakim Hikmet Şen savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada eski hakim Hikmet Şen savunma yaptı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu eski hakimler Metin Özçelik, Nalan Can ile tutuksuz sanık eski savcı Ufuk Ermertcan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay ve Hikmet Şen ile eski savcılar Adnan Çimen ve Halük Gedikli, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi İslam Çiçek'in, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okumasının ardından savunma için "Odatv davası"na bakan mahkemenin üye hakimi sanık Şen'e söz verildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Şen, Odatv davası sürecinde sanıklara insancıl yaklaştığını, bazı sanıklar hakkında tahliye kararları verildiğini ileri sürdü.

Yargılama aşamasında kararlarını hukuk çerçevesinde verdiğini iddia eden Şen, örgüt ideolojisiyle hareket etmediğini savundu.

Şen, meslek hayatının terörle, mafya ve zehir tacirleriyle mücadeleyle geçtiğini iddia etti, beraatini istedi.

Diğer sanıkların dosyaya gelen bilgi ve belgelere yönelik beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Nisan'a bıraktı.

Hikmet Şen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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