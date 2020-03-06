Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor - Son Dakika

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor

6 saat önce

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "şüpheli" olarak ifadesi alınıyor.

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor, System.String[]

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "şüpheli" olarak ifadesi alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan, ifadesi alınmak üzere başsavcılığa davet edildi.

Pehlivan, avukatları Hüseyin Ersöz, Yiğit Kazım Akalın ve Serkan Günel ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Barış Pehlivan ve avukatları, daha sonra ifade vermek üzere başsavcılığa geçti.

Aynı soruşturmada, haberde imzası bulunan Hülya Kılınç ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sevk edildikleri mahkemece 5 Mart'ta, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı.

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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