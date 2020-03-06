Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma - Son Dakika

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma

6 saat önce

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin ifadesi alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma, System.String[]

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin ifadesi alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, davet üzerine avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan'ın ifadesi alındı.

Savcılık Pehlivan'ı, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi
Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]