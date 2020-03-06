Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma - Son Dakika

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin ifadesi alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, davet üzerine avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan'ın ifadesi alındı.

Savcılık Pehlivan'ı, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.