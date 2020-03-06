OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika

OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...

6 saat önce

OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,..., System.String[]

OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Barış Pehlivan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Silahla vurduğu kız arkadaşını öldü sandı ardından intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]