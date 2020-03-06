OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika

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OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...
6 saat önce
OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
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