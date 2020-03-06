Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...

6 saat önce

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,..., System.String[]

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Barış Pehlivan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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