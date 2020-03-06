Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,... - Son Dakika

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Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...
6 saat önce
Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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