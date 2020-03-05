Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,... - Son Dakika

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Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,...
1 saat önce
Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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