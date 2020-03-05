Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,... - Son Dakika

Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,...

1 saat önce

Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,..., System.String[]

Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Barış Terkoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]