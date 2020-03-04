Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları... - Son Dakika

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Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları...
6 saat önce
Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
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