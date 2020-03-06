Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan cezaevine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan cezaevine gönderildi - Son Dakika

Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan cezaevine gönderildi

6 saat önce

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan cezaevine gönderildi, System.String[]

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Barış Pehlivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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