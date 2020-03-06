Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı - Son Dakika

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

6 saat önce

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı, System.String[]

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber sitesinde yayınlanan Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı habere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.


Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında yaklaşık 3 saat ifade veren Pehlivan, savcılıkça 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nun 27. maddesi gereği, 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


"Haberde hiçbir suç unsuru görmüyorum"


Hakimliğe çıkarılan Pehlivan savunmasında, "Ben bu haberde hiçbir suç unsuru görmüyorum ama suçlanmamın, sanık sandalyesinde oturmamın başka hesapların ürünü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Mahkeme, MİT'in görevleri, faaliyetleri, mensupları ve ailelerinin kimlik bilgi ve belgelerinin her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının cezai müeyyideye bağlanmış olması ve suçun ağırlığı dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek şüpheli Barış Pehlivan'ın, 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
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