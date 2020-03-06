Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a tutuklama istemi (1) - Son Dakika

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Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a tutuklama istemi (1)
6 saat önce
ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:23 Kaynak: DHA
ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.
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