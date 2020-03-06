Odatv genel yayın yönetmeni barış pehlivan'a tutuklama istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odatv genel yayın yönetmeni barış pehlivan'a tutuklama istemi - Son Dakika

Odatv genel yayın yönetmeni barış pehlivan'a tutuklama istemi

6 saat önce

ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.

ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

Odatv genel yayın yönetmeni barış pehlivan'a tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
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