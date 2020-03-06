Odatv genel yayın yönetmeni barış pehlivan'a tutuklama istemi - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

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