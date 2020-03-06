Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade için adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade için adliyede - Son Dakika

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade için adliyede

6 saat önce

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da ifadeye vermek üzere adliyeye geldi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade için adliyede, System.String[]

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da ifadeye vermek üzere adliyeye geldi.


Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı haberin yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, MİT mensuplarına ait bilgileri iletişim araçları aracılığıyla yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Odatv'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldı. İfade vermek üzere sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Pehlivan, savcılığa ifade vermesinin öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile avukatları eşlik etti.


"Bütün derdimiz toprağın insanlarının mutlu olmasıdır"


Adliye önünde açıklama yapan Pehlivan, "Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp, çıktık. Gazeteciliğe devam ettik. Ben şu an BTK'nın idari tedbir kararıyla, geçici olarak kapattığı ve Türkiye'deki okuruna ulaşamayan Odatv'nin genel yayın yönetmeniyim. Burada Barış'ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı, Barış Terkoğlu'na da yapılabilirdi. Ne Barış, ne ben, ne Soner Yalçın, kaçacak insanlar değiliz. Biz bu toprakların insanlarıyız. Bizim bütün derdimiz kamuoyunu bilgilendirmektir. Bütün derdimiz gazeteciliktir" ifadelerini kullandı.


"Derdimiz kamuoyuyla şehidimizin acısını paylaşmaktır"


Tutuklamaların olduğu soruşturmaya ilişkin soruları cevaplamayacağını belirten Pehlivan, "Bu haber kapsamında hiçbir suç işlemediğimizi söylüyoruz. Tam aksine bu haberle ilgili iddia edilen suçlamanın tam tersini hareket ettiğimizi söylüyoruz. Biz Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hiç kimseyi ve onun ailesinden hiç kimseyi deşifre etmedik. Tam tersine koruduk. Bizim bütün derdimiz, şehidimizin şehadetini yükseltmektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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