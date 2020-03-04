ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika

ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1)

6 saat önce

ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1), System.String[]
ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul
Barış Terkoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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