ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1) - Son Dakika

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ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1)
6 saat önce
ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu
ve muhabir Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
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