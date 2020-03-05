Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı - Son Dakika

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul,DHA

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "MİT mensuplarına ait bilgileri iletişim araçları aracılığıyla yaydıkları" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Barış Terkoğlu, dün sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Terkoğlu'nun ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Manisa'dan uçakla getirilen Hülya Kılınç ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Barış Terkoğlu dün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kılınç ve Terkoğlu savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, ifadelerinin tamamlanmalarının ardından şüpheliler Terkoğlu ve Kılınç, MİT'in görevleri, faaliyetleri, mensupları ve ailelerinin kimlik bilgi ve belgelerinin her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının cezai müeyyideye bağlanmış olması ve suçun ağırlığı dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirterek, şüpheliler tutuklanmalarına karar verildi. Terkoğlu ve Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi.