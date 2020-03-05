Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı - Son Dakika

Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı

11 dakika önce

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul,DHAOdatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "MİT mensuplarına ait bilgileri iletişim araçları aracılığıyla yaydıkları" gerekçesiyle...

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul,DHA

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "MİT mensuplarına ait bilgileri iletişim araçları aracılığıyla yaydıkları" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Barış Terkoğlu, dün sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Terkoğlu'nun ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Manisa'dan uçakla getirilen Hülya Kılınç ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Barış Terkoğlu dün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kılınç ve Terkoğlu savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, ifadelerinin tamamlanmalarının ardından şüpheliler Terkoğlu ve Kılınç, MİT'in görevleri, faaliyetleri, mensupları ve ailelerinin kimlik bilgi ve belgelerinin her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının cezai müeyyideye bağlanmış olması ve suçun ağırlığı dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirterek, şüpheliler tutuklanmalarına karar verildi. Terkoğlu ve Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı

Barış Terkoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi
İBB Başkanı İmamoğlu: "Adalar'da çok sorun var" Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:58:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]