ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI - Son Dakika
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ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI

15 dakika önce

ODATV haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alındı.

ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI, System.String[]

ODATV haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındı. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  Barış Terkoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu destek ziyaretine geldi.

Barış Terkoğlu ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Manisa'da gözaltına alınan Kılınç'ın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Terkoğlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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