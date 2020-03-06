Odatv'ye MİT mensubunun kimliğini yayımlamaktan erişim engeli getirildi - Son Dakika

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), Odatv'nin yayımladığı bir haberde, Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, "odatv.com" internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen Odatv internet sitesinde yer alan duyuruda, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a atıf yapılarak, "Kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan BTK kararına istinaden 'odatv.com' internet sitesi hakkında idari tedbir uygulandı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu sitede yayımlanan bir haberde, Libya'da şehit olan 2 MİT mensubundan birisinin kimliğinin deşifre edildiği iddiaları basına yansımıştı.

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'nci Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheli Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

"odatv.com" Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da "şüpheli" olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere başsavcılığa davet edilmişti. Pehlivan'ın başsavcılıktaki işlemleri sürüyor.