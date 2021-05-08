Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu - Son Dakika

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana gelen olayda, yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı.

EŞİNİ İPLE ASILI HALDE BULDU

Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.