Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu - Son Dakika

Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu

08.05.2021 16:30
Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu, System.String[]

Tekirdağ'da akılalmaz bir olay yaşandı. Ayağı kırık olduğu için dubleks evin alt katında kalan eşine kahvaltı götüren kadın, gördükleri karşısında şok oldu. Kızını yerde yatarken bulan kadın, kocasını ise banyoda ipe asılı halde gördü. Olay yerine gelen ekipler, baba ve kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken; babanın kızını boğduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana gelen olayda, yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı.

EŞİNİ İPLE ASILI HALDE BULDU

Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu

Mustafa Ersoy, Hürriyet, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu - Son Dakika


YORUMLAR (13)
  • Süpheci: Ölümleri iyice araştırılmalı.Ya başka bir katıl önce kızı boğup,sonra babasını boğup,tavana iple aşıp intihar süsü verdiyse Adam aile hekimiymiş,niye iple tavana assın,koluna iğne yapar,çok şüpheli değil mi? Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Numan : Aile yanlışa düşürmesin lakin bunlar hep iman eksikliği kardeslerim allahin ipine sarılın tek kurtuluşumuz budur herkesin kandili mübarek olsun inşallah Cevap Yaz 32 10 Yayından Kaldır
  • Esin cakici: Ya herşeyi devlete millete bağlamaya gerek yok suriyede insanların üstüne yıllarca bomba yağdı bir hastalık geldi ve olum saçıyor eminim bu aile bu sebemden bunalimp bu olayı yaşamadı var belliki bir sebebi allah rahmet eylesin Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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