Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü - Son Dakika

Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, ailesi tarafından odaya kilitlenerek evde yalnız bırakılan gelişim engelli Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için odasında bulunan 7 çarşafı birbirine bağladı. Birleştirdiği çarşafların bir ucunu odada sabit bir yere bağlayan Feyza B., diğer ucunu da pencereden aşağıya sarkıttı.

ÇARŞAF KOPUNCA AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan Feyza B., apartmanın 3. katına indiğinde çarşafı kopunca bahçeye düştü. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç kız, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.