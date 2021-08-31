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Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü - Son Dakika

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü

31.08.2021 07:13

Aksaray'da yaşanan olayda ailesinin odaya kilitlediği gelişim engelli genç kız, odasındaki 7 çarşafı birbirine bağlayarak 4. kattan aşağıya inmeye çalıştı. Bağladığı çarşafın kopmasıyla birlikte bahçeye düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, ailesi tarafından odaya kilitlenerek evde yalnız bırakılan gelişim engelli Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için odasında bulunan 7 çarşafı birbirine bağladı. Birleştirdiği çarşafların bir ucunu odada sabit bir yere bağlayan Feyza B., diğer ucunu da pencereden aşağıya sarkıttı.

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü

ÇARŞAF KOPUNCA AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan Feyza B., apartmanın 3. katına indiğinde çarşafı kopunca bahçeye düştü. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç kız, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü

Engelli, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü - Son Dakika


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