Son Dakika Haberleri: ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi
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ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

46 dakika önce

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi." dedi.

ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi, System.String[]
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:58 
Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi
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