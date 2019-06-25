ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi." dedi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi." dedi.

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