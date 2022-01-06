Üye Girişi
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu - Son Dakika

ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

06.01.2022 10:07
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

ODD tarafından her yıl geleneksel olarak markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Salgın şartlarından dolayı sınırlı katılımla, hibirit olarak gerçekleştirilen etkinliğe, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

"Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti"

ODD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine" katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2022 yılına dair temennilerini de paylaştı.

2022 yılının herkes için huzur ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni eden Bozkurt, "Her sene bizleri buluşturan ve sektörümüzün gelenekselleşen ödül töreninde yeniden yüz yüze gelebilmenin heyecan ve mutluluğu ile, konseptimizi bu yıl 'İlk Günkü Gibi" olarak belirledik. 2020 ve 2021 yılları hepimizin hafızasına kazınan yıllar oldu. Elbette her bakımdan yönetilmesi çok da kolay olmayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti. ODD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak." ifadelerini kullandı.

Gece toplam 21 dalda rekabete sahne oldu

Öte yandan, ödül töreninde "Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi.

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, "Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Yılın Fuar Deneyim Uygulaması" dallarında "www.oddgladyator.com" sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Hyundai aldı

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2021 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Hyundai'nin Bayon modeli için düzenlendiği basın lansmanı, basın mensuplarının oylarıyla en iyi lansman seçildi.

Hyundai adına ödülü, Hyundai Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Enis Aslan, Hyundai Halkla İlişkiler Müdürü Özgü Koyluç ve Hyundai Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Saner Müftüoğlu aldı.

Satış Ödülleri kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

Ödül alan gladyatörler şöyle:

Satış ödülleri: "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo, En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford, En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault, En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat."

İletişim Ödülleri: "Yılın Dergi Uygulaması: Volvo Gerçek Güvenlik Testi, Yılın Radyo Uygulaması: Ford Teknoloji Radyo Spotları, Yılın Outdoor Uygulaması: Mercedes Benz EQ, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Fiat Yol Arkadaşım Connect Uygulaması, Yılın Fuar Deneyim Uygulaması: Toyota Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik Deneyimi, Yılın Gazete Uygulaması: Dacia Duster, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Borusan Otomotiv Autoshow 2021 Mobility Basın Toplantısı, Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Porsche X Vosmer Otomotiv Dünya Kadınlar Günü Prank Video, Yılın TV Uygulaması: Honda Accord Lansman Filmi, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Suzuki #Kadınlarİsterse, Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Doğuş Otomotiv Geri Dönüşen Sanat Sergisi, Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Hyundaı Tucson Drone Şov ve Entegre İletişim Projesi, Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Autoshow Deneyim, Yılın Basın Lansmanı: Hyundai Bayon Lansmanı."

YORUMLAR
500

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ticari Araç, Otomobil, Hyundai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu - Son Dakika


FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz         
10:05
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı         
08:42
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46

Son Dakika Haberleri
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
09:56 TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı
09:55 Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?
09:41 Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!
09:40 Tolgahan Sayışman tanınmayacak halde
09:35 TBMM'ye sunuldu! Yeni ekonomi paketinde en düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi var
09:15 Restoranlarda menülere zam yolda
09:08 Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:07 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!
09:05 Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement