Odd Gladyatör Ödülleri 9. Kez Sahibini Buldu

CARMEDYA.COM - Four Seasons Bosphorus İstanbul'da 4 Ocak 2019 gecesi

gerçekleşen törene, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.







18 ayrı kategoride ödül verildi



Halka açık olan oylamalarda; Yılın Dergi Uygulaması, Yılın

Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo

Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması gibi dallar yer

alıyordu. Bu kategoriler www.oddgladyator.com sitesi üzerinden oylandı. Halk

tarafından ilk beşe kalan projeler ve Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın

Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde

yer alan tüm aday çalışmalar geceye özel olarak seçilen jüri tarafından

değerlendirildi.



Hangi kategoriler vardı?



Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari

Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari

Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç

Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif

Ticari Araç Markası bulunuyordu. Bu kategorilerin birincilerine ODD tarafından

ödül verildi.



Kimler ödül kazandı?



En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi



En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS



En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit



En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea



En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford



En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault



En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası:

Renault



İletişim ödüllerini kimler kazandı?



Yılın Dergi Uygulaması: Lexus/ Vücut Isısına Duyarlı Dergi

Reklamı



Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda/ KAROQ İsim

Lansmanı



Yılın Gazete Uygulaması: Renault/ "Şerit Takip Sistemi" –

Çizgini Bozma



Yılın Radyo Uygulaması: Toyota/ Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi



Yılın Outdoor Uygulaması: Seat/ Interactive Giantboard

Uygulaması



Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan/ Navara Türkiye Şovu



Yılın TV Uygulaması: Fiat/ Doblo Sağlam Seçim



Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz/ X-Class

Entegre İletişimi



Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford/ Kadınlar Günü



Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz/ Mercedes-Benz Türk

StartUP Projesi



Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster



