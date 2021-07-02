ODD'nin düzenleyeceği Autoshow 2021 Mobility, OICA Uluslararası Fuar Takvimi'ne dahil edildi - Son Dakika

. Dijital ortamda dünyada bir ilki gerçekleştirerek panaromik görüntüleme teknolojisi ile otomotiv tutkunlarıyla buluşacak olan Autoshow 2021 Mobility Fuarı, Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliği'nin (OICA) Uluslararası Fuar Takvimi'nde yer aldı.

Bu yıl Otomotiv Distribu¨törleri Derneği (ODD) tarafından 17'ncisi düzenlenecek ve ilk kez dijital platformda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility için geri sayım başladı. 14-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Autoshow 2021 Mobility, dijital ortamda dünyada bir ilki gerçekleştirerek panaromik görüntüleme teknolojisi ile otomotiv tutkunlarıyla buluşacak.

OICA'nın fuarlar takvimine 2006 yılında dahil olarak, uluslararası nitelik kazanmış olan İstanbul Autoshow, bu yıl çağın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte olarak dijital bir platformda "Mobilite" teması ile ziyaretçileriyle buluşuyor.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının bir çok modeli son teknolojilerle görücüye çıkacak. Fiziki aktiviteler ile de zenginleşecek fuarda otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve scooterlar sevenleriyle buluşacak.

Autoshow 2021 Mobility, özel oluşturulan bir alt yapı üzerinden tüm cihazlardan ücretsiz olarak gezilebilecek. Fuarı ve fuarda yer alacak etkinlikleri ücretsiz olarak ziyaret etmek isteyen tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak kayıt olup, bu deneyimi herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan yaşayabilecek.

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka, sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarladı. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkanları hakkında bilgi alabilecek, "merchandising ürünlerine" ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler.

Fuarın destekçileri ise başta Castrol olmak üzere, Otokoç Otomotiv, Autorola, Garanti BBVA, Continental ve IPSOS markaları oldu.