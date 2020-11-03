ODD-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de yüzde 93 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim'de yıllık bazda yüzde 93 büyümeyle 94 bin 733 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 90.9 artarak 76 bin 341 adete, hafif ticari araç pazarı yüzde 102.6 artarak 18 bin 392 adete yükseldi.

ODD'den yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48.7 artarken, aynı dönemler itibariyla otomobil pazarı yüzde 60.5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 14.0 büyüdü.ODD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 78.1 artarak 588 bin 354 adete yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 73.1 artarak 465 bin 31 adete, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.7 artarak 123.323 adete ulaştı. (Grafik)