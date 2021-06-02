ODD-Otomobil ve HTA pazarı Ocak-Mayıs'ta yüzde 72 büyüdü - Son Dakika

ODD-Otomobil ve HTA pazarı Ocak-Mayıs'ta yüzde 72 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç (HTA) satışları, Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 72 artarak 314 bin 882 adete yükseldi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç (HTA) satışları, Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 72 artarak 314 bin 882 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 69.2 artışla 247 bin 977 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adete ulaştı.

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ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında da yüzde 69.8, otomobil satışları yüzde 72.1 ve hafif ticari araç satışları yüzde 61.9 yükseldi.

Mayıs'ta otomobil ve hafif ticari araç satışları 54 bin 734 adete yükselirken, bunun 43 bin 138 adeti otomobil, 11 bin 596 adeti de hafif ticare araç satışlarından oluştu.

Buna karşılık, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 20.7 azaldı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 18.2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28.6 azaldı. (Grafik)


Otomobil, Türkiye, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ODD-Otomobil ve HTA pazarı Ocak-Mayıs'ta yüzde 72 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
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