ODE Yalıtım'da üst düzey atama

ODE Yalıtım İhracat Direktörlüğü görevine Ozan Turan getirildi. Temmuz ayı itibarıyla yeni görevine başlayan Turan, şirketin tüm ihracat fonksiyonlarını yönetecek.

Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezunu olan Turan, Stanford Üniversitesi'nde Aile Şirketleri ve Girişimcilik eğitimi aldı. ODE Yalıtım bünyesinde İhracat Satış Sorumlusu olarak profesyonel hayatına başlayan Turan, daha sonra Viessmann Birleşik Arap Emirlikleri'nde Satış Mühendisi olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları ODE Yalıtım Rusya Satış ve Pazarlama Direktörlüğünün ardından ODE Yalıtım Asya İş Geliştirme Yöneticisi olan Turan, uluslararası iş tecrübesi kazandıktan sonra MBA eğitimini Bentley Üniversitesi'nde tamamladı. Son olarak 2017 yılından bu yana ODE Yalıtım Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi olan Ozan Turan, ODE'nin İhracat Direktörlüğügörevini üstlenecek. Ayrıca 2013 yılından beri Ernst & Young Next Gen Türkiye elçisi olan Turan, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSAD) Dış Ticaret Komisyonu ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) üyesi olarak sivil toplum alanındaki çalışmalarına devam ediyor.