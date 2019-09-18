Son Dakika Haberleri: Ode Yalıtım, global marka olmayı hedefliyor
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Ode Yalıtım, global marka olmayı hedefliyor

1 saat önce

Gayrimenkul pazarının durgun olduğu bir dönemde dahi Ode Yalıtım, pazara yeni ürün sunmaya devam ediyor.

Ode Yalıtım, global marka olmayı hedefliyor, System.String[]

Gayrimenkul pazarının durgun olduğu bir dönemde dahi Ode Yalıtım, pazara yeni ürün sunmaya devam ediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15 
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