Ode Yalıtım, global marka olmayı hedefliyor
1 saat önce
Gayrimenkul pazarının durgun olduğu bir dönemde dahi Ode Yalıtım, pazara yeni ürün sunmaya devam ediyor.
Gayrimenkul pazarının durgun olduğu bir dönemde dahi Ode Yalıtım, pazara yeni ürün sunmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15
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