Ode Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan:  Enerji Verimliliği Seferberliği Başlatmalıyız

Türkiye'deki konutların yüzde 80'inde yalıtım olmadığını veya yetersiz yalıtım uygulaması yapıldığını söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, "İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu süreçte, kışın ısıtma, yazın soğutma işlemleri sırasında kullanılan enerji tüketimi her geçen gün artıyor. Ülkemizde yalnızca bina yalıtımı ile güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Artık hiç vakit kaybetmeden enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız" dedi.

Avrupa'yı bir süredir kavuran sıcak hava dalgası, Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yalnızca açık alanda değil ev ve ofis gibi kapalı alanlarda da yaşam kalitesini düşürüyor. Klima, fan, vantilatör gibi soğutma sistemleri ise elektrik faturalarının daha da yükselmesine neden oluyor. ODE Yalıtım'ın Pazarlama Direktörü Ozan Turan, sıcaklardan tasarruflu bir şekilde korunmada ısı ve tesisat yalıtımının önemine dikkat çekti. Ozan Turan şunları söyledi:

"YALITIMSIZ ORTAMLARI SOĞUTMAK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ HARCIYORUZ: Isı yalıtımının genellikle soğuk hava ile ilişkilendiriliyor. Bu algının kırılması gerekiyor. İklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bu dönemde kışın dondurucu soğukları, yazın kavurucu sıcakları yaşıyoruz. Dolayısıyla evlerimizi ve ofislerimizi hem ısıtmak hem de soğutmak için daha fazla enerji harcamak durumunda kalıyoruz. İşte bunu önlemenin yolu da yalıtımdan geçiyor.

YALITIM HEM EKİPMANLARIN HEM DE BİNALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR: Dış cephe yalıtımı ile binanın, iç cephe yalıtımı ile de ev veya ofis içindeki bölümlerin ısısını muhafaza etmek mümkün. Klima ve diğer soğutma sistemlerinin borularına uygulanan tesisat yalıtımı ise bu ekipmanların daha verimli çalışmasını, bu sayede daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. Tüm bunlar da daha az elektrik tüketilerek, uygun sıcaklıkta, konforlu yaşam alanları oluşturmaya olanak tanıyor. Yalıtım aynı zamanda hem ekipmanların hem de binaların ömrünü uzatıyor.

ÜLKEMİZİN CARİ AÇIĞINI DÜŞÜRMEYE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ: Bina yalıtımı ile 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Türkiye genelindeki yaklaşık 22 milyon civarında hanenin yüzde 80'inde yalıtım yok veya çok zayıf yalıtım uygulaması yapılmış durumda. En etkin enerji tasarrufu araçlarından biri olan ısı yalıtımı uygulamalarıyla enerji tüketimini azaltabilir, sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlayabilir, ülkemizin cari açığını düşürmeye katkı sağlayabiliriz. Ülkemizdeki konutların toplam yıllık enerji maliyeti güncel fiyatlarla 25 milyar dolar civarında. Yalnızca bina yalıtımı ile yıllık 15 milyar dolar tasarruf edebiliriz. Enerji ithalatı faturamızın giderek arttığı bu dönemde artık hiç vakit kaybetmeden enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız.

YALITIM MALİYETİ, TOPLAM İNŞAAT MALİYETİNİN YÜZDE 3'Ü: Yeni binalardaki yalıtım maliyetinin, toplam inşaat maliyetinin yüzde 3'üne denk geliyor. Bu maliyet de gerek binanın ömrünü uzatması gerekse enerjide sağladığı tasarruf ile aslında çok kısa sürede karşılanıyor. Dolayısıyla özellikle yeni bir binada oturmayı planlayanların yalıtımın olup olmadığına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Sadece yalıtım da yeterli değil doğru yalıtım uygulanmalı. Ayrıca malzemelerin işinde uzman uygulayıcılar tarafından uygulanması da sağlıklı bir yalıtımın öncelikli koşulları arasında yer alıyor."