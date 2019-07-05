Son Dakika Haberleri: Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Gönül atandı
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Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Gönül atandı

52 dakika önce

Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank'ın Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Birimlerinden Sorumlu İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gönül oldu.

Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Gönül atandı, System.String[]
Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank'ın Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Birimlerinden Sorumlu İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gönül oldu.
Odeabank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün deneyimli yöneticilerinden Hüseyin Gönül'ü, 24 Haziran itibarıyla Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Birimlerinden Sorumlu İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.
Gönül, bankacılık kariyerine 1995 yılında Demirbank'ta başladı ve 1998 yılına kadar İç Denetçilik görevinde bulundu. Gönül, 1999- 2005 yılları arasında Dışbank'ta İç Denetçilik ve Risk Yöneticiliği görevlerini üstlendi. 2005- 2011 yılları arasında Fortis Bank'ta Kredi Risk Yönetimi Direktörlüğü yapan Gönül, 2011 yılından bu yana, Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) Kredi Derecelendirme Modelleri Geliştirme Direktörlüğü görevindeydi. (Fotoğraflı) 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
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