Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek - Son Dakika Ekonomi

Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek

11 dakika önce

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek, System.String[]

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı:

Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.

Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020'ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

Bankadan yapılan açıklamada, "Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi'ne başvurabilir, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirler" denildi.


Koronavirüs, Odea Bank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:54 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği         
14:07
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 09:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odeabank: Ödemeler 30 Hazian'a kadar ötelenebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]