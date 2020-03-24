Odeabank'tan koronavirüse karşı ekonomiye destek paketi

Odeabank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası ekonomik etkilerine yönelik destek paketi açıkladı.

Odeanbank'ın açıklamasına göre, banka, salgına karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak hizmetlerini aksatmayan tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor.

Kamu otoritelerinin salgınla ilgili tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Odeabank, toplumsal sağlığı korumak adına alınan önlemleri sürekli güncelliyor.

Salgının ekonomik etkilerini azaltabilmek amacıyla müşterilerine yönelik ekonomik destek paketi hayata geçiren banka, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave bir koşul istemeden 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.

Bireysel kredi müşterilerinin ödemeleri de ertelenecek

Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek. Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi'ne başvurabilecek, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilecek.

Odeabank, salgın nedeniyle daha önce aldığı tedbirler kapsamında ATM'lerden günlük standart para çekme limitini 5 bin liraya yükseltmiş, nisan sonuna kadar yurt içi diğer banka ATM'lerinden ayda 3 kez ücretsiz nakit çekim yapma imkanı sağlamış, temassız ödeme limitini 250 liraya yükseltmişti.