Odeabank teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı

Kurumsal firmalara yönelik teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıyan Odeabank, bu hizmetle işlem güvenliği, hız ve kağıt tasarrufu sağlayarak müşterilerin işlerinin kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Özel sektör ve kamuya kağıt üzerinde verilen teminat mektuplarını artık elektronik ortamda üretecek olan Odeabank, teminat mektubu ile ilgili iade, tazmin gibi konuların hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmesini amaçlıyor. Odeabank'ın müşterilerine sunduğu bu hizmetten, elektronik teminat mektubu kabul eden firmalar ile Türk Eximbank ve Gümrük Müdürlüklerine teminat mektubu veren şirketler yaralanabilecek.