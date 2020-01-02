Odeabank teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Odeabank teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Odeabank teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı

6 saat önce

Kurumsal firmalara yönelik teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıyan Odeabank, bu hizmetle işlem güvenliği, hız ve kağıt tasarrufu sağlayarak müşterilerin işlerinin kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Odeabank teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı, System.String[]

Kurumsal firmalara yönelik teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıyan Odeabank, bu hizmetle işlem güvenliği, hız ve kağıt tasarrufu sağlayarak müşterilerin işlerinin kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Özel sektör ve kamuya kağıt üzerinde verilen teminat mektuplarını artık elektronik ortamda üretecek olan Odeabank, teminat mektubu ile ilgili iade, tazmin gibi konuların hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmesini amaçlıyor. Odeabank'ın müşterilerine sunduğu bu hizmetten, elektronik teminat mektubu kabul eden firmalar ile Türk Eximbank ve Gümrük Müdürlüklerine teminat mektubu veren şirketler yaralanabilecek.

Konuyla ilgili konuşan Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, "Türk Eximbank, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve özel sektör kurumlarına hitaben verilecek teminat mektuplarıyla müşterilerimizin taşıdığı operasyonel riskleri, elektronik ortama geçişle birlikte azaltıyoruz. Türkiye'nin önemli bir dış ticaret bankası olma yönündeki vizyonumuz doğrultusunda, ithalat-ihracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarına en verimli çözümleri sunmak, bankamız için büyük önem taşımaktadır" dedi.


Türk Eximbank, Odea Bank, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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