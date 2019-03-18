Odeabank, Türkiye'nin Genç Yeteneklerini Destekliyor

IV. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'na başvurular başladı

Yarışmaya, hobi amaçlı ve konservatuvarda tam veya yarı zamanlı mesleki eğitim alan 13 yaşını aşmamış profesyonel müzik öğrencileri katılabiliyor. Bedensel veya zihinsel engellere sahip müzisyenler ise yaş sınırı olmadan yarışmada Özel Kategori'de hünerlerini sergileyebilecek.

Türkiye'nin genç ve yenilikçi bankası Odeabank'ın da destekçileri arasında olduğu "Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması" bu yıl dördüncü kez gerçekleşiyor. BT Müzik ve Sahne Sanatları tarafından düzenlenen yarışma, genç yetenekleri buluşturarak, müzik öğreniminin akademik ve kişisel katkılarını ön plana çıkartmayı amaçlıyor. Yarışmaya başvurular 31 Mart 2019 tarihine kadar devam ediyor.

Direktörlüğünü Dr. Benal Tanrısever'in yaptığı Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması, ülkemizin ve dünya gençlerinin yeteneklerini keşfetmeyi, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı vermeyi ve müzik eğitiminin önemini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yarışma toplumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan genç yetenekler için oluşturduğu "Özel Kategori" ile bu alanda farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

Hobi amaçlı ve konservatuvarda tam veya yarı zamanlı mesleki eğitim alan, 13 yaşını aşmamış profesyonel müzik öğrencileri 5 farklı kategoride yarışmaya katılabiliyor.Yarışmanın ilk aşaması web sitesi üzerinden halk ve juri oylamasıyla finalistlerin belirlenmesi, ikinci aşaması ise finalistlerin İstanbul'da juri karşısında olmak üzere iki etaptan oluşuyor.