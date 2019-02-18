ÖDED'den Uyarı!

BDDK tarafından yetkilendirilmemiş ödeme kuruluşlarına karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, "Vatandaşlarımız, yasalara aykırı hareket eden şirketlerden hizmet almamaya özen göstermeli" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde basın yayın organlarında kendilerini yetkili fatura ödeme merkezi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyaran önemli bir açıklama yaptı. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkındaki Kanun uyarınca 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT) ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğunun hatırlatıldığı duyuruda, bu kurum ve kuruluşların haricindeki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesinin suç teşkil ettiği konusunda da uyarıda bulunuldu. Faaliyet izni alan kuruluşlara, BDDK'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

"ÖDED'in temsil ettiği kuruluşlara güvenle ödeme yapabilirsiniz"

BDDK'nın yaptığı açıklamada yer alan fatura ödeme hizmetlerine ek olarak Kanun kapsamında belirtilen tüm ödeme hizmetlerinin de yine sadece kanunen yetki verilen diğer kurumlarla ÖDED üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınmasının önemine vurgu yapan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: "BDDK tarafından yetkilendirilmemiş ödeme kuruluşlarına karşı son derece dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşlarımız, yasalara aykırı hareket eden şirketlerden hizmet almamaya özen göstermeli. ÖDED'in temsil ettiği ödeme ve elektronik para kuruluşları, çok sıkı düzenleme ve denetlemelere tabi olarak faaliyet izni alıyor ve yine aynı denetimlerden geçerek faaliyetlerini yürütüyor.