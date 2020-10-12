Ödediği vergi kayboldu - Son Dakika

Ödediği vergi kayboldu

12.10.2020 12:28
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Kahramanmaraş'ta kredi kartı ile ödediği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi borcundan kurtulamayan Mustafa Minyas, elinde banka dekontuyla çalmadık kapı bırakmadı.

Kahramanmaraş'ta kredi kartı ile ödediği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi borcundan kurtulamayan Mustafa Minyas, elinde banka dekontuyla çalmadık kapı bırakmadı. Ödediği borcunun devletin sistemine düşmediğini söyleyen Minyas, "Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin" dedi.

Kahramanmaraş'ta inşaat işi yapan Mustafa Minyas (48), kendisine ait pikabını hurda olarak satmak istedi. Ancak aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi olduğunu öğrenen Minyas, E-devlet ile giriş yaptığı vergi dairesinin sayfasından kredi kartı ile 3 bin 425 lira 28 kuruş ödeme gerçekleştirdi. Ancak para iddiaya göre 15 gündür ne PTT, ne vergi dairesi ne de maliyenin sistemlerinde görünmedi.

Mustafa Minyas, kurumlara şikayet dilekçeleri yazdığını ancak sonuç alamadığını söyleyerek, "Borçları 25 Eylül sabahı E-devlet üzerinden PTT'ye kredi kartımdan yatırdım. Kredi kartımdan ekstre olarak tutar düşüldü ancak PTT'den maliyeye geçiş yapılmadı. Aynı gün çekme belgesi almak için borcumun yatırıldığını düşünerek maliyeye gittim ama sistemde göremediklerini söylediler. Aradan 15 gün geçti ve ben maliyede hala borçlu görünüyorum. Borçlu olduğum için de faiz işlemeye devam ediyor. Borcumun miktarı 3 bin 425 lira 28 kuruş idi. Telefonla müşteri hizmetlerine ulaştım çözemediler. E-devlet müşteri hizmetlerine ulaştım onlarında bir ilişkisi olmadığını ifade ettiler. Kendim PTT'ye gittim ve bana, 'sadece plakanı yazarız adını soyadını alırız. Borcunuz varsa ya da yoksa onu biliriz' dediler. Daha sonra maliyeye gittim ve onlarda, 'Bizim ekranımıza düşmüyor ve biz düşmezse göremeyiz' dediler" ifadelerini kullandı.

Aracın plakası 01 olduğu için bağlı bulunduğu Adana'daki maliye ile görüştüğünü belirten Minyas, "PTT Bank'a iki kere dilekçe formu verdim müşteri hizmetleri aracılığı ile ama hala bir sonuç yok. Son olarak Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurumu yaptım ve bundan sonraki süreçte ise savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin. Trafikten çekme belgesini almam gerekiyor. Kullanılmayan bir araç hurdaya çıkacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Ödediği vergi kayboldu
Ödediği vergi kayboldu
Ödediği vergi kayboldu
Ödediği vergi kayboldu

Kahramanmaraş, Kredi Kartı, Vergi, Mtv, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ödediği vergi kayboldu - Son Dakika

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