Ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye Avrupa ikincisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye Avrupa ikincisi - Son Dakika Dünya

Ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye Avrupa ikincisi

59 dakika önce

Avrupa’da 37 ülkede yapılan araştırmaya göre ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveri yapmayanlar listesinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye Avrupa ikincisi, System.String[]

Avrupa'da 37 ülkede yapılan araştırmaya göre ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.


İnternet artık hayatımızın vazgeçilmezi. Her alanda bir çok işlemi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Alışveriş de bunlardan birisi. Türkiye'de internetten alışveriş yapanların sayısı artıyor. Kredi kartı bilgilerinin çalınabileceği endişesiyle online alışverişten kaçınanlar da var. Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 27'si ödeme güvenliği kaygısıyla online alışveriş yapmıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bu oran sadece yüzde 7.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:14 
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