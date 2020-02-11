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Ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye Avrupa ikincisi
59 dakika önce
Avrupa’da 37 ülkede yapılan araştırmaya göre ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveri yapmayanlar listesinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.
Avrupa'da 37 ülkede yapılan araştırmaya göre ödeme güvenliği endişesiyle internetten alışveriş yapmayanlar listesinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.
İnternet artık hayatımızın vazgeçilmezi. Her alanda bir çok işlemi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Alışveriş de bunlardan birisi. Türkiye'de internetten alışveriş yapanların sayısı artıyor. Kredi kartı bilgilerinin çalınabileceği endişesiyle online alışverişten kaçınanlar da var. Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 27'si ödeme güvenliği kaygısıyla online alışveriş yapmıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bu oran sadece yüzde 7.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:14
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