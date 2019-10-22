Ödeme hizmetlerinde 'tek çatı' komisyondan geçti
1 saat önce
BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi.
BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:44
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