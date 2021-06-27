Üye Girişi
İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR - Son Dakika

İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR

27.06.2021 11:00

Kadınlar tarafından sıkça kullanılan ve ödem söktürücü olarak bilinen kiraz sapı çayının zararlarına dikkat çeken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, "Yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim.

Kadınlar tarafından sıkça kullanılan ve ödem söktürücü olarak bilinen kiraz sapı çayının zararlarına dikkat çeken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, "Yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir" dedi.

El ve ayaklarda şişlik, birkaç gün içinde 1-2 kilo alıp vermenin altında ödem problemi yer alabilir. Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumunun artması sonrası ödem sorunu yaşandığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, sağlığı tehdit edecek karışımlara karşı uyardı. Prof. Dr. Terekeci, su tutma nedeniyle oluşan şişliği gidermenin doğal yollarına dikkat çekti.

"KALP VE BÖBREK HASTALIKLARINDA, GEBELERDE ÖDEM GÖRÜLÜYOR"

Hava sıcaklığının artmasıyla cilde yakın damarlarda genişleme meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Hakan Terekeci, "Bu da ödem artışına özellikle ciltte gerilme gibi durumların açığa çıkmasına yol açıyor. Su akışı döngü gibi sürekli insan vücudunda devam ediyor. Bazı durumlarda vücutta fazla miktarda su tutulabiliyor. Kalp ve böbrek hastalıkları, alt bacaklardaki damarları bozuklukları, fazla tuz tüketimi, hareketsizlik, özellikle iş yerlerinde çok fazla oturarak çalışmak, gebelik vücutta fazla ödem tutulumuna neden olabiliyor. Bacaklarda, ayakta ve ayak bileğinde şişlik, gerginlik, ağrı, eklemleri hareket ettirmede zorluk gibi bazen de kızarıklık gibi bulgularla karşımıza gelebiliyor. Göz kapakları, yüz, kollarda görülebilir. Bazı hastalık durumunda tüm vücutta iç organlar da dahil olmak üzere ödem meydana gelebilir" diye konuştu.

"2 SAATTE BİR MUHAKKAK 10 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN"

Tuz içeriği yüksek gıdalardan ve tuz tüketiminden kaçınmak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hakan Terekeci uyarılarını şu sözlerle sıraladı:

"İster kaya tuzu ister iyotlu deniz tuzu olsun hepsi bir şekilde sodyum içerdiğinden dolayı vücudun su tutmasına yol açıyor. Jambon ve salam, turşular, aşırı tuzlu zeytinler ödem oluşumuna neden oluyor. Hareket etmediğiniz zaman da kan dolaşımı azalıyor ve doku aralıkları ve cilt altına fazla miktarda su geçiyor. O yüzden hareket 2 saatte bir muhakkak yapılmalı. Kişi oturarak çalıştığı iş yerinde muhakkak 10 dakikalık egzersiz ya da yürüyüşünü yapmalı. Eğer bu ödem bacaklarda oluyorsa arada bir ya da iki yastıkla 15-30 dakikalık kürler halinde bacakları yukarıya doğru kaldırmak ödemin engellenmesinde oldukça etkili. Yapılan çalışmalar bacaklara günde 2 kere 20'şer dakikalık masaj yapma sonucunda bu ödemin tamamen kaybolduğunu gösteriyor."

DOĞAL VE BASİT FORMÜLLER VAR AMA DİKKAT

Doğal ve basit ödem çözücü tarifler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hakan Terekeci, hayatı tehdit edebilecek karışımlar için de şu uyarılarda bulundu:

"Bunlardan ilki maydanoz kürü. Mesela maydanoz kürü hazırlarken 1 bardak kaynar suyun içerisine çeyrek su bardağı kıyılmış maydanozu koyup 5 dakika bekletip süzdükten sonra direkt içebilirsiniz. Günde 2 defa içmek yeterli olacaktır. Birinin sabah erken saatte olmasında fayda var. Maydanoz aslında besin destek ürünü olarak da kullanılabilir. Karahindiba idrar söktürücü etkisi ile çok iyi bilinir. Birtakım uçucu yağlar greyfurt, rezene gibi. Bunlar hem çayın içerisine damlatılarak ağızdan alınabilir hem de masaj yağı olarak tercih edilebilir. Faydaları da birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Ben aynı zamanda yoğun bakım uzmanıyım. Daha önce yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörleri etkileyeceğinden önermeyiz. Kesinlikle bilinçsizce kiraz sapı kullanımını önermiyorum. Bir seferde çok fazla kiraz sapını sıcak suda kaynatmak bilinçsiz bir kullanımdır. Bazen de kirazlar ilaçlandığından çok iyi yıkanmıyor ve hem kendi yan etkisini gösteriyor hem de tarım ilacı içerebiliyor."

Sürekli ödem sorunu yaşayan kişilerde doku bütünlüğü bozulacağını da hatırlatan İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, "Üzerine bir enfeksiyon eklenmesi, yara oluşması ve bunun ilerlemesi daha kolay olacaktır. Ödem sorununu çözmek için hareket çok önemli. Vücudun içerisinde suyun belli bölgelerde tutulmaması için tüm vücut içerisinde dengede olması için hareket çok önemli" dedi.

Görüntü dökümü:

-Kalabalık insan detayları

-Prof. Dr. Hakan Terekeci röportajı


İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR
İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR
İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR
İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR
İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR

Kadıköy, Masaj, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı 11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak 10:51 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi 09:41 Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak 09:29 İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü 09:25 İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı 09:22 Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi 09:21 Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi

Son Dakika Haberleri
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:38 Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı         
10:58
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler         
09:38
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü         
09:26
"Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı         
09:23
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti         
21:11
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-ÖDEME KARŞI KİRAZ SAPI ÇAYI UYARISI; KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement