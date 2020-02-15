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Ödeme sektöründe şirketler hayatta kalmak için birleşiyor
1 saat önce
Dijitalleşme nedeniyle son yıllarda giderek kalabalıklaşan ödemeler sektörü hayatta kalmak için konsolidasyona gidiyor.
Dijitalleşme nedeniyle son yıllarda giderek kalabalıklaşan ödemeler sektörü hayatta kalmak için konsolidasyona gidiyor. Sektördeki satın alma ve birleşmelerin sayısı 250'yi, bu anlaşmaların toplam değeri ise 140 milyar doları geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:02
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