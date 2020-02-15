Ödeme sektöründe şirketler hayatta kalmak için birleşiyor - Son Dakika
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Ödeme sektöründe şirketler hayatta kalmak için birleşiyor

1 saat önce

Dijitalleşme nedeniyle son yıllarda giderek kalabalıklaşan ödemeler sektörü hayatta kalmak için konsolidasyona gidiyor.

Ödeme sektöründe şirketler hayatta kalmak için birleşiyor, System.String[]

Dijitalleşme nedeniyle son yıllarda giderek kalabalıklaşan ödemeler sektörü hayatta kalmak için konsolidasyona gidiyor. Sektördeki satın alma ve birleşmelerin sayısı 250'yi, bu anlaşmaların toplam değeri ise 140 milyar doları geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:02 
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