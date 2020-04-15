Ödeme tercihini "hijyen ve hız" belirliyor - Son Dakika
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Ödeme tercihini "hijyen ve hız" belirliyor

15 dakika önce

Mastercard Türkiye'nin araştırmasına göre kartlı alışverişlerde tüketicilerin yüzde 63'ü temassız ödemeyi tercih ediyor.

Ödeme tercihini

Mastercard Türkiye'nin araştırmasına göre kartlı alışverişlerde tüketicilerin yüzde 63'ü temassız ödemeyi tercih ediyor. İki ayda iki kat artış kaydeden temassız ödemeyi ilk sıraya taşıyan temel unsurlar ise "hijyen ve hız" olarak belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre market alışverişlerindeki kartlı ödemeler yüzde 64 iken nakit kullanımı yüzde 35 düzeyinde bulunuyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu da kısalan alışveriş sürelerini kapsıyor. Salgın tüketicilerin yüzde 58'inin alışverişlerini eskiye oranla çok daha hızlı tamamlamasına sebep oluyor. Bu durum cinsiyet bazlı alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi de ortaya koyuyor.

Daha önce alışveriş için daha fazla zaman harcayan kadınlar artık alışverişlerini çok daha hızlı bitirmeye özen gösteriyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 60'ı bu dönemde alışverişlerini hızlandırdıklarını ifade ederken, erkekler için bu oran yüzde 55. Bu sonuçlar, salgın döneminde alışverişte geçirilen süre bakımından cinsiyet bazlı tüketim alışkanlıklarındaki farkın ortadan kalktığını gösteriyor.

Hayatların eve taşınmasıyla birlikte tüketicilerin güvenli bulduğu satış kanallarında da değişiklik gözlemleniyor. Araştırmaya katılan her üç kişiden biri salgın döneminde online alışverişi tercih ettiğini belirtiyor. Büyük zincir mağazalar yüzde 24'le ikinci sırada yer alırken, yüzde 22'lik bir kesim küçük lokal işletmeleri tercih ediyor.

Öte yandan online alışveriş özellikle kadınların birinci tercihi olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 42'si internet üzerinden alışverişi bu dönemin en güvenli kanalı olarak görürken, erkeklerin en güvenli bulduğu satış kanalı ise yüzde 32 ile büyük zincir marketler.

Kriz öncesi dönemde online kanallarda erkeklerin ağırlıklı olarak tüketici elektroniği, bilgisayar gibi ürünler aldığı gözlemlenirken, kadınların daha çok tekstil, kişisel bakım ürünleri ve market alışverişlerini yaptığı görülüyordu.

Bu dönemde ise erkek tüketicilerin de market alışverişleri ve temel ihtiyaçları için online kanallara yöneldiği gözleniyor. Kadınlar için online kanalların en güvenilir satış noktası olmasında ise salgın öncesindeki yerleşik alışveriş alışkanlıkları etkili oluyor.

COVID-19 salgını ile tüketicilerin alışveriş tarzı ve ödeme yöntemlerindeki değişimleri yorumlayan Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı, "Tüketiciye en hızlı ve en hijyenik çözümü temassız ödeme yöntemleri sunuyor. Öte yandan salgınla birlikte e-ticarete yeni entegre olan, temel ihtiyaçlarını online alışverişle gerçekleştirmeye adapte olan bir tüketici kitlesi de var. Tüm bu dinamikler yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Online tarafta ise birçok e-ticaret sitesi kapıdaki kurye ile teması engellemek için, Masterpass gibi kayıtlı kart ile ödemeyi mecburi kılıyor. Masterpass gibi çözümler kartını cebinden çıkarmadan sipariş anında ödemeyi tamamlamaya olanak verdiğinden hem şirket çalışanları hem de tüketiciler için en önemli önlemlerden biri" diye konuştu.


Mastercard, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:13 Kaynak: DHA

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